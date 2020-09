Bruno Alves proposto al Crotone

Nella politica di ringiovanimento della rosa, il Parma non contemplerebbe la presenza di Bruno Alves. Il giocatore portoghese, capitano dei crociati, potrebbe lasciare il club al quale è legato ancora da un altro anno di contratto. Nonostante il direttore sportivo Marcello Carli in conferenza stampa abbia indicato Bruno come ‘il nostro leader, il nostro capitano. Un giocatore forte’, il Parma sta cercando di piazzarlo altrove tanto che il suo agente starebbe provando a cercare una nuova destinazione per il capitano. Al momento la pista del Boavista resta sempre in piedi, ma la volontà del 38enne portoghese sarebbe quella di provare a chiudere la carriera in Italia. Il Genoa, che ha ricevuto il ‘no’ di Ranocchia in settimana, resta una delle squadre più accreditate per l’acquisto di Bruno Alves, che sarebbe stato proposto anche al Crotone, orientato a fare altri movimenti.

