Borgo San Donnino - Castellana Fontana 5 - 0 | Pioggia di gol alla prima per i biancazzurri

Squadra in casa Borgo San Donnino

E’ un avvio da sogno quello del Borgo San Donnino nel campionato di Eccellenza. I biancazzurri ne fanno cinque ai neopromossi del Castellana Fontana e mettono in tasca i primi tre punti importantissimi. Nei primi minuti si comincia con occasioni da una parte e dall’altra e la prima rete arriva al 9’ quando Som lancia Alfieri che crossa basso al centro dell’area per Delporto bravissimo a farsi trovare a due passi dalla porta dove può toccare facilmente in rete. Reagisce la squadra piacentina che sfiora più volte il pareggio, prima con Cossetti su punizione, poi con Mansour che impegna Monteverdi.

Al 35’ però è ancora il Borgo a segnare raddoppiando con Soregaroli che di testa manda in rete un cross dalla destra di Martinez. Ad inizio ripresa non succede molto, poi al 65’ Soregaroli colpisce un palo e, tra il 73’ e il 74’ Delporto segna due reti che, insieme a quella del primo tempo, valgono una tripletta personale. Al 73’ la mette dentro sugli sviluppi di un corner, mentre al 74’ è una bellissima azione personale a valere la rete. Al 97’ arriva poi la doppietta per Soregaroli che segna all’ultimo secondo.