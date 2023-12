Borgo San Donnino - Corticella 0 - 2 | Primo tempo sprecato, la rimonta non arriva

Squadra in casa

Squadra in casa Borgo San Donnino

Torna alla sconfitta il Borgo San Donnino che non riesce a lasciare l’ultima posizione in classifica, condivisa con il Certaldo. Al ‘Ballotta’ passa il Corticella per 2-0 andando subito gol dopo appena cinque giri di lancette: ci prova prima con Rocchi che da fuori area lascia partire un tiro potente che si scaglia contro la traversa, sulla respinta arriva prima di tutti il bomber Trombetta che da pochi passi la mette dentro.

Padroni di casa che non si lasciano intimorire e provano a rispondere al 18’: Tognoni direttamente da calcio d’angolo impensierisce Martelli che blocca in due tempi. I bolognesi trovano la rete del raddoppio al 20’ di gioco: Bertani da fuori area prova a botta sicura, la sfera prima si stampa contro la traversa e poi rimbalza sulla schiena di Frattini il quale non può nulla.

Questa volta sono i borghigiani a farsi pericolosi, al 30’ : Bongiorni dalla destra mette un cioccolatino per Tognoni che si lascia ipnotizzare da Martelli il quale fa sua la sfera. Tognoni dopo un ottimo primo tempo è costretto a lasciare il terreno di gioco al 42’, causa problemi muscolari, al suo posto entra Caniparoli.

Il Borgo San Donnino nei primi 15’ della ripresa in fase avanzata è sterile e i difensori bolognesi contengono ottimamente le rare folate offensive di Bongiorni e Caniparoli. Vangioni mette mano alla panchina inserendo il bomber Ferretti e la squadra appare più vivace.

Subito pericolo Ferretti, che si smarca bene e lascia partire un potente destro che fa tremare la porta di Martelli, andando a finire sul palo. Il Corticella nella ripresa si trova schiacciato nella propria metà campo, cercando di contrastare le ripartenze dei borghiani. Prova ad accorciare le distante Abelli al 40’: su punizione dalla parte destra del campo, tiro a giro, che termina di poco a lato.