Serie B femminile, Ravenna - Parma 0 - 1 | Basta una girata di Ferin per la quinta vittoria consecutiva

Squadra in casa Ravenna Women

Una domenica speciale per le ragazze del Parma che hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva in campionato sul campo del Ravenna, sotto gli occhi del presidente Kyle Krause. Partono bene le crociate che al 6' mandano Beil cal tiro, ma il pallone finisce altissimo.

Devono entrare i sanitari poi al 16' per un duro scontro aereo tra Matilde De Matteis e Vivien Beil: fortunatamente nessun problema per le due giocatrici che possono tornare subito in campo. E’ proprio De Matteis a provare una conclusione al 18’, ma la palla è fuori dallo specchio.

Sul rovesciamento di fronte Sofia Belo Da Silva chiude bene in scivolata su Gaia DiStefano che si stava involando minacciosa sulla destra. Palo al 36' colpito da Veronica Benedetti su calcio piazzato, poi ancora lei ci riprova al 37' all'altezza del dischetto, ma è il suo tentativo è ribattuto da Tatiana Georgiou.

Nella ripresa i ritmi sono subito alti e al 47’ arriva un bel rasoterra dalla sinistra di Gaia DiStefano, ma a centro area nessuna delle sue compagne trova il modo di correggere in rete. Al 50’, dopo azione insistita, Caterina Ferin conclude a rete, ma con l'arbitro che arresta il gioco per posizione di fuorigioco di Antoinette Jewel Williams.

Al 55’ arriva la rete che sblocca il match con Caterina Ferin alla sua quarta marcatura stagionale: dopo un’azione prolungata delle crociate e servizio di Elena Nichele, l’attaccante è brava in girata a battere il portiere Elettra Martinoli (0-1). Una volta in vantaggio, il Parma è padrone del campo, continua ad insistere.

Al 79’ destro di Antoinette Jewel Williams che, da posizione favorevole, manca il raddoppio. Giorgia Miotto all’85’ prova una bella conclusione, ma viene fermata da Elettra Martinoli con un intervento a pugni uniti. Sono quattro i minuti di recupero, all'inizio dei quali grande occasione con Gaia DiStefano, palla fuori.