Borgo San Donnino - Mezzolara 2 - 1 | Prima vittoria per i biancazzurri

Ottima vittoria del Borgo San Donnino che trova i suoi primi punti e il primo successo in questo campionato di Serie D. Il primo brivido arriva subito al 3’ minuto con un lancio di Rossi per Bingo che si invola dritto alla porta ma all’ultimo istante viene fermato dal difensore in maglia verde Chelli. Qualche minuto più tardi è sempre la squadra di casa a farsi pericolosa con Som che prova di testa, ma il tiro risulta debole è facile per portiere avversario.

Sempre il Borgo che spinge con il capitano Rossi, che parte dalla propria metà campo e si dirige in area dove prova lo scambio con Carollo che a sua volta lo manda a tu per tu con il portiere, tiro centrale che non impensierisce Malagoli. Dopo 20’ esatti arriva il primo tiro in porta del Mezzolara, che punisce subito la squadra borghigiana siglando il primo gol della gara e portandosi avanti con Vassallo che realizza, facendo sua una palla arrivata su calcio d’angolo.

Palla al centro e si riparte con la squadra bolognese avanti di un gol. Riparte l’azione e Vecchi gioca il jolly tirando da fuori area e spedendo la palla all’incrocio dei pali, riportando così il risultato sulla parità. A pochi minuti dal termine è la squadra ospite a farsi pericolosa, provandoci dalla destra con un cross di Landi, indirizzato per Alessandrini che prova un pallonetto di testa, ma la palla va sopra la traversa.

Squadre che rientrano negli spogliatoi con il risultato che rimane in parità nei primi 45’ di gioco, nonostante le tante azioni create. Borgo che sembra molto deciso e concentrato , lasciando pochissimi spazi al Mezzolara e costringendolo a rimanere nella propria metà campo.

Dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo è il Borgo a rendersi pericoloso: Lolli la mette per Calmi che aggancia in area e prova il tiro diretto verso Malagoli che si fa trovare pronto e blocca. Pochi minuti dopo è sempre la squadra di casa a provarci con Bingo che lascia sul posto due avversari e prova il tiro che finisce alto. Al 18’ minuto Lolli gela il Mezzolara calciando al volo, ma la palla si stampa sul palo.

Arriva al trentesimo del secondo tempo il gol del Borgo, su calcio d’angolo di Carollo che la mette sulla testa di Som che questa volta spiazza il portiere e porta in vantaggio la squadra di casa. Mezzolara decisamente in difficoltà davanti ad un Borgo così aggressivo su tutti i palloni. La squadra bolognese nel secondo tempo non registra nessun tiro in porta e rimane schiacciata nella propria metà campo. Ultimo tiro della gara arriva su punizione di Bingo, che prova a piazzarla, ma altrettanto bravo Malagoli che vola e respinge.