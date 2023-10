Carignano - Sammartinese 2 - 0 | Giallorossi più vicini alla vetta

US Carignano - Sammartinese

Bella vittoria del Carignano nella quinta giornata del Girone A di Promozione: dopo il 2-0 conquistato oggi in casa contro la Sammartinese, i giallorossi si sono avvicinati alla vetta dal momento che la Gotico Garibaldina ha perso a sorpresa in casa della neopromossa Real Sala Baganza abbassando così la quota del primo posto, ora condiviso con l’Alsenese a 12 punti, mentre il Carignano è a 10 punti insieme alla Bobbiese.

A decidere l’incontro del ‘Padovani’ è la bellissima doppietta messa a segno da De Angelis nella ripresa. Primo tempo equilibrato, anche se il Carignano aveva già messo in mostra una marcia in più trovando varie occasioni non sfruttate. Nella ripresa poi De Angelis ha sbloccato il match al 60’; a questo punto monologo dei padroni di casa culminato nella rete del raddoppio firmata ancora da De Angelis all’82’ che chiude la contesa.