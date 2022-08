Calciomercato, Eccellenza: due giovani per la Fidentina

Continuano gli acquisti in casa Fidentina per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Eccellenza che comincerà il 28 agosto. Dopo i due esperti giocatori Marco Compiani e Mattia Pellegrini, entrambi classe 1996 e rispettivamente centrocampista e attaccante, sono di poche ore fa gli annunci di due giovani. Si tratta di Lorenzo Gandelli, classe 2004, di ruolo terzino e proveniente dal Parma, e di Matteo Russo che ha disputato il campionato Primavera col Piacenza nella scorsa stagione.