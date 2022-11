Campagnola - Piccardo Traversetolo 0 - 1 | Laribi decide direttamente da calcio d'angolo

Squadra in casa

Vittoria importante per la Piccardo che continua a risalire la classifica anche se le posizioni che contano sembrano ancora troppo lontane: la seconda (Agazzanese) è infatti a dieci punti dai gialloneri. In casa del Campagnola, che arrivava con il nuovo allenatore, i parmensi si sono imposti per 1-0.

Non è stata una partita molto divertente, con troppi falli e ben dieci cartellini gialli estratti da direttore di gara. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 e ad inizio di ripresa è arrivata la rete che ha deciso l’incontro. Al 48’ Laribi ha messo una palla a giro ingannevole sul primo palo da calcio d’angolo, Stefanelli la tocca, ma la sfera termina comunque in rete.