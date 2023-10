Carignano - Bobbiese 1 - 1 | Classifica quasi invariata

Squadra in casa US Carignano

Solo un pari per il Carignano che viene sorpassato in classifica dal Castellana Fontana e raggiunto dal Campagnola. Tra le mura amiche, i giallorossi non riescono ad andare oltre il pareggio contro la Bobbiese che rimane un punto avanti in classifica.

Il primo tempo è dominato dai padroni di casa che fina dai primi minuti cercano di sbloccarla e ci riescono poi solo al 34’ con Russo. Le cose sembrano quindi mettersi bene, ma nella ripresa esce la reazione dei piacentini che al 66’ pareggiano con Mazzi e il match termina sull’1-1.