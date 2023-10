Salsomaggiore - Virtus Castelfranco 1 - 3 | Seconda sconfitta consecutiva per i gialloblù

Secondo passo falso per il Salsomaggiore, quarto in classifica e in corsa per centrare le prime posizioni, che nell'anticipo del sabato è stato sconfitto in casa dalla Virtus.

La squadra di Cattani comincia subito bene sul piano del gioco, ma non riesce a pungere nel primo tempo. In avvio di ripresa ci sono solo i biancogialli in campo, ma inizialmente arrivano solo dei legni: prima Di Marcello colpisce la traversa, poi Palmiero il palo.

E’ Giordano che riesce a sbloccare la partita al 50'. La Virtus Castelfranco apre così una crepa che in poco tempo diventa uno squarcio: Zironi trova il raddoppio al 56' ed il match sembra ormai aver preso una piega ben precisa. Finale con il Salso che accorcia con Picciotti al 90', ma subito Raspadori risponde e segna il tris al 92’.