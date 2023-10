Real Sala Baganza - Noceto 0 - 0 | Un punto per muovere la classifica

Un punto a testa tra Real Sala Baganza e Noceto nel derby giocato nell’anticipo del sabato per il Girone A di Promozione. I padroni di casa hanno cominciato bene il campionato da neopromossi e l’occasione era ghiotta per cercare di avvicinarsi alle posizioni che contano.

I gialloblù per contro hanno cominciato in maniera troppo altalenante e dovevano già cominciare a cercare punti per non essere risucchiati dalle zone basse. Alla fine è arrivato un pareggio che non serve molto a nessuno, ma sicuramente può lasciare più soddisfatti i salesi.