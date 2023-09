Carignano - Carpaneto Chero 2 - 0 | Doppietta per Kulluri e tre punti per i giallorossi

US Carignano - Carpaneto Chero

US Carignano - Carpaneto Chero

US Carignano

US Carignano

Ottimo esordio del Carignano nel campionato di Promozione. Al ‘Pierino Padovani’ per i giallorossi arriva una vittoria per 2-0 maturata tutta nei minuti di recupero, quelli del primo tempo e quelli del secondo tempo. Contro il Carpaneto Chero non c’è storia e i primi tre punti stagionali arrivano puntuali.

Dopo un primo tempo piuttosto bloccato è un episodio a cambiare la gara. Infatti al 46’, primo minuto di recupero del primo tempo, l’arbitro concede un calcio di rigore al Carignano che trasforma con Kulluri. Nella ripresa il Carpaneto non trova la reazione giusta e al 93’ arriva anche il raddoppio per i parmensi, firmato ancora da Kulluri.