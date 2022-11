Carignano - Futura Fornovo Medesano 5 - 0 | In campo c'è solo una squadra

US Carignano - Fornovo Medesano

US Carignano

Fornovo Medesano non pervenuto sul campo del Carignano che si conferma e consolida seconda forza del Girone A di Promozione. Già al 9’ i locali passano in vantaggio con l’ex Capocasa, abile a sfruttare un indecisione dei due centrali del Medesano che non si intendono sulla chiamata del fuorigioco.

Fiammata degli ospiti che sfiorano il pareggio su incornata di Ferrari. Non sbaglia invece Viani che e’ lesto ad incunearsi tra i due Ferrari ed infilare Bertolazzi. La Futura Fornovo Medesano si riversa nel centrocampo del Carignano, ma sono attacchi sterili senza mai impensierire Menta.

Stesso copione nel secondo tempo con i locali che trovano il terzo gol con una perfetta punizione dal limite dell’area di Ferretti. Gli ospiti cercano il tutto per tutto ma favoriscono il contropiede ancora di Capocasa ed allo scadere di Mantelli. 5-0 è il risultato finale pesantissimo per i ragazzi di Abbati ed esaltante per i giallorossi.