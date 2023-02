Carpaneto Chero - Solignano 0 - 1 | I biancoazzurri non si fermano più

Squadra in casa

Rimane penultimo in classifica ma si avvicina sempre di più alla salvezza il Solignano che ottiene un altro risultato utile vincendo di misura in casa del Carpaneto Chero. Ora i play out distano solo due lunghezze, mentre la salvezza diretta è a soli quattro punti.

Primo tempo equilibrato tra le due formazioni, poi nella ripresa i parmensi scendono in campo più determinati e al 55’ trovano la rete della vittoria con Rinaldi controllando poi fino al triplice fischio, non senza prendere comunque qualche rischio.