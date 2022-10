Colorno - Agazzanese 4 - 2 | Prova di forza dei gialloverdi

Grande vittoria del Colorno nello scontro diretto contro l’Agazzanese che viene raggiunta in classifica dai gialloverdi di Parma. Il primo tempo è equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, ma nessuno riesce a sbloccare il risultato. Nella ripresa succede invece di tutto: passa in vantaggio la squadra di casa al 61’ con il solito Malivojevic, poi Altinier mette subito a segno il raddoppio al 73’.

Per i piacentini risponde Forbiti che al 77’ accorcia le distanze, ma all’81’ Abdelazim allunga nuovamente per i parmensi. Non si arrendono gli ospiti che cercano di riavvicinarsi all’87’ con la rete di Corbellini, ma il Colorno non vuole rischiare nulla e controlla il vantaggio trovando anche il poker al 95’ ancora con Abdelazim che fa così doppietta e regala un successo importante ai suoi in un momento difficile.