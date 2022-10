Serie A femminile, Como - Parma 4 - 1 | Giornata nera per le crociate

Domenica nera per le ragazze del Parma femminile che prendono quattro reti dal Como alla sua prima vittoria in campionato e vengono anche superate in classifica. Le lariane passano in vantaggio già al 4’ con Pavan che la mette sotto alla traversa, poi arriva subito il pareggio delle crociate che vanno in rete con Acuti.

Il primo tempo termina in parità, poi nella ripresa le padrone di casa entrano determinate e trovano il nuovo vantaggio con Rizzon che su rigore trasforma per il 2-1. La reazione del Parma non è sufficiente e all’84’ arriva il tris per le lombarde con Kubassova e nel finale è Beil a trovare il poker.