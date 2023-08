Colorno - Bagnolese 0 - 0 | Poche occasioni nella prova generale di campionato

Squadra in casa

Squadra in casa Colorno

Partita con poche occasioni tra Colorno e Bagnolese in gara 1 di Coppa Italia. Le due squadre si sono prevalentemente studiate anche in vista dello scontro che vivranno di nuovo una contro l’altra domenica prossima per la prima di campionato.

Il pareggio è stato il risultato più giusto dopo che le squadre hanno avuto un’occasione a testa. La Bagnolese ha colpito una traversa al primo del secondo tempo. Il Colorno invece è andato vicino al gol con Castagnetti che di testa ha impegnato il portiere avversario sugli sviluppi di una bella punizione di Renzetti. Il finale però è rimasto 0-0.