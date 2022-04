Coppa Italia Eccellenza: il Salsomaggiore perde col Ciliverghe ma vola in finale

Il sogno del Salsomaggiore continua: i gialloblù hanno subito una sconfitta in terra bresciana in casa del Ciliverghe, ma nell’arco delle due gare di andata e ritorno hanno segnato un gol in più, aggiudicandosi così l’approdo in finale di Coppa Italia. I parmensi sfideranno a Firenze il Barletta che ha vinto le semifinali contro l’Ossessa, e chi avrà la meglio tra emiliani e pugliesi raggiungerà la promozione in Serie D, oltre che la prestigiosa Coppa del torneo.

Nel match di questo pomeriggio la squadra di Cristiani è passata subito in vantaggio al 7’ con Cissè che, appostato al centro dell’area, riceve da Pizzoni e batte Spezia. Pareggia solo quattro minuti più tardi la squadra di casa con Lauricella che direttamente da punizione dal limite mette il pallone sotto l’incrocio dei pali con un tiro potente, imprendibile per Spanu.

Spinge forte la squadra bresciana che deve segnare almeno tre gol per passare il turno, ma tutte le occasioni create sono imprecise, anche se di poco, fino al 37’ quando Valotti viene favorito da un rimpallo e calcia forte lasciando Spanu immobile. Al 40’ chiede un calcio di rigore il Salso quando Spezia atterra Cisse lanciato a rete, ma l’arbitro lascia correre e si va negli spogliatoi sul 2-1 per il Ciliverghe che comincia a fare paura.

Sono i padroni di casa a farsi vedere davanti alla porta gialloblù all’inizio della ripresa, poi reagisce il Salsomaggiore al 51’ con Cisse che viene servito da un ottimo Storchi, ma Spezia si oppone. Al 59’ palo per i lombardi con Valotti, ma rispondono gli emiliani con Cisse che in contropiede libera Storchi, bravo a servire in mezzo Habachi che non trova però la porta.

Al 74’ arriva la terza rete meritata per il Ciliverghe con Contri che si avventa su un corner calciato da Valotti e manda in porta. Ora ai padroni di casa serve solo un gol per ribaltare la situazione, ma le squadre sono ormai molto stanche e tutte le occasioni diventano facili prede per i portieri finché arriva il triplice fischio dell’arbitro a far esplodere di gioia il Salsomaggiore.