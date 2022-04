Coppa Italia Eccellenza: domani il Salso cerca la finale

Giornata storica domani per il Salsomaggiore che giocherà la semifinale di ritorno della fase nazionale di Coppa Italia in casa del Ciliverghe. All’andata i parmensi si sono imposti per 3-0 contro la compagine bresciana portandosi già in grande vantaggio per il passaggio del turno che porterebbe alla finalissima, da disputare contro la vincente dello scontro tra Ossese e Barletta. Il traguardo è ad un passo, ma servirà massima concentrazione per rimanere sul pezzo e non rischiare nulla. L’inizio di match di domani è previsto per le ore 15.00.