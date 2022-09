Coppa Italia 'Minetti': Carignano e Il Cervo eliminate, passa il Tonnotto

La scorsa settimana erano stati Fornovo Medesano, Noceto e Fidentina a passare il turno di Coppa Italia ‘Minetti’ approdando ai sedicesimi di finale. Nella giornata giocata ieri sera invece solo il Tonnotto San Secondo ha ottenuto il passaggio al turno successivo battendo Il Cervo nel derby parmense di giornata per 3-1. Il Carignano invece, partito bene in campionato, è stato sconfitto in casa del Vigolo Marchese di misura e deve abbandonare la competizione.