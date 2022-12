Correggese - Salsomaggiore 2 - 0 | Ottavo KO consecutivo per i gialloblù

Agonia senza fine per il Salsomaggiore in questa avventura in Serie D. A Correggio arriva l’ottava sconfitta consecutiva. I padroni di casa passano in vantaggio già al 10’ con Cavallari e le cose si mettono subito in salita per la squadra di Lavezzini. Nonostante i problemi per i gialloblù, arriva una bella reazione che porta i salsesi a costruire due ottime occasioni con Lasagni e Leoni, ma entrambi sprecano.

Nel finale di primo tempo la Correggese sfiora il raddoppio colpendo un palo, poi nella ripresa è solo il Salsomaggiore a giocare e ad arrivare davanti alla porta avversaria senza però trovare mai la via del gol. A trovare la rete invece sono ancora i reggiani che all’85’ chiudono i conti con Gomis di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.