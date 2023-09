Eccellenza, Girone A: Salso in casa della Brescello Piccardo

Primo testacoda della stagione nel girone A di Eccellenza dove il Cittadella Vis Modena, sempre primo a pieni punti, andrà a giocare in casa della Fidentina che invece si trova ancora a zero punti dopo tre sconfitte consecutive in campionato. A zero punti si trova anche la Bagnolese che domenica ospiterà invece un’altra squadra ambiziosa, la Correggese.

Avrà quasi il sapore di un derby invece la partita del Salsomaggiore che sarà in casa della Brescello Piccardo, ora di fatto reggiana, ma per metà derivata dalla ex Piccardo Traversetolo. Derby vero invece quello delle modenesi Real Formigine e Terre di Castelli, entrambe desiderose di rilanciarsi dopo un avvio altalenante.

Anche la Virtus Castelfranco dovrà provare a conquistare punti pesanti per rimettersi sulla retta via in casa di una potenza come il Nibbiano&Valtidone. Il Colorno invece, ora secondo, sarà in casa del Faro Coop che si trova fermo a tre punti.

La Pieve Nonantola torna in casa per ospitare il Rolo che deve per forza vincere per aumentare il bottino totale, ora fermo ad un solo punto. Il Fabbrico invece avrà un mezzo big match per entrare nei play off con l’Agazzanese. Infine lo Zola Predosa giocherà in casa contro il Montecchio.