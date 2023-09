Promozione, Girone A: tre derby per le sei parmensi

Archiviato il turno di Coppa Italia, la Promozione torna a concentrarsi sul campionato che arriva alla quarta giornata con le parmensi che sono partite col freno a mano tirato. Quattro solo le squadre della Provincia a ferme a quattro punti a metà classifica, già a cinque lunghezze dalla vetta occupata dalla Gotico Garibaldina.

Si tratta di Noceto e Carignano che domenica alle 15.30 si affronteranno in un derby sicuramente avvincente che potrebbe rilanciare una delle due verso le posizioni che contano. Le altre sono il Felino che a sua volta avrà un derby complicato in casa del Cervo, ora ancora fermo a due punti, e il Real Sala Baganza: anche in questo caso si tratterà di un derby contro il Fornovo Medesano che è partito a sua volta con qualche difficoltà ed è al pari dei neroverdi a due punti.

Domenica da non perdere quindi per il Girone A con sei squadre di Parma e tre derby. Sugli altri campi invece si giocheranno Carpaneto Chero-Alsenese, Castellana Fontana-Bobbiese, Gotico Garibaldina-Pontenurese, Riese-Campagnola, Sammartinese-Boretto e Sarmatese-Luzzara.