Eccellenza, Girone A: il Borgo San Donnino riparte dalla Modenese

Domani torna in campo il Girone A di Eccellenza con l’anticipo tra il Cittadella Vis Modena e il Sasso Marconi in campo alle 14.30. Domenica alla stessa ora in campo tutte le altre con la capolista Virtus Castelfranco che affronterà il derby in casa de La Pieve Nonantola, mentre l’altra prima in classifica, il Borgo San Donnino, giocherà in casa contro una Modenese che ha chiuso bene il 2022.

L’inseguitrice Agazzanese sarà sul campo della Vignolese che deve cominciare a macinare punti per la salvezza. In tema di salvezza saranno tre gli scontri diretti, ovvero Arcetana-Anzolavino, Boretto-Castellana Fontana, Rolo-Nibbiano&Valtidone e Campagnola-Fidentina. Il Real Formigine invece ospiterò la Piccardo Traversetolo per uno scontro di metà classifica, mentre la delusa Colorno sarà sul campo di un’altra scontenta di questa stagione ovvero il Castelvetro.