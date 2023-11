Eccellenza, Girone A: Salso e Colorno da tre punti

Fanno un piccolo passo avanti in classifica Salsomaggiore e Colorno che vincono nella tredicesima giornata del Girone A di Eccellenza e si allontanano dalla zona play out, anche se le ambizioni iniziali erano molto diverse. Ancora un ko invece per la Fidentina che è sempre penultima con appena sei punti.

Nell’anticipo del sabato i salsesi hanno messo a segno un colpaccio vincendo in casa dell’Agazzanese che sta vivendo un momento di difficoltà ma che, fino a poco tempo fa, lottava per scavalcare il Cittadella in vetta. A decidere l’incontro è stata la rete al 90’ di Berti.

Un bel 3-1 invece per il Colorno che, in casa, ha battuto il Real Formigine chiudendo la pratica in 53 minuti con le reti di De Rinaldis, Delporto e Carrasco. A nulla è servita la rete di Ashong al 64’ per i verdeblù. Sconfitta interna invece per la Fidentina che ha perso di misura contro il Nibbiano&Valtidone.

A decidere l’incontro il gol di Grasso arrivato al 61’. Sugli altri campi il Rolo batte per 1-0 la Bagnolese a domicilio, il Brescello vince per 2-1 contro lo Zola Predosa; prima sconfitta in campionato per il Citta in casa della Correggese (2-1), goleada per 6-1 della Virtus in casa del Fabbrico. Il Faro vince con La Pieve 2-0 e Terre di Castelli batte di misura il Montecchio.