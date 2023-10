Eccellenza, Girone A: un punto per il Colorno, male Fidentina e Salso

Ancora una giornata nera per le tre parmensi di Eccellenza che su tre campi portano a casa in totale solamente un punto. Il Colorno e il Salsomaggiore si allontanano sempre di più dalle posizioni che contano, mentre la Fidentina rimane penultima in classifica a tre punti.

A provare a tenere alta la bandiera della Provincia è il Colorno che conquista un punto sul campo del Nibbiano&Valtidone passando in vantaggio al 44’ con Terranova. La gioia dura però solo un minuto perché al 45’ è Grasso a pareggiare i conti e nella ripresa nessuna delle due riesce più a pungere.

Sconfitta di misura invece per il Salsomaggiore che su campo del Rolo subisce la rete di Fiocchi e non riesce a reagire. La Fidentina perde invece in casa per 2-0 contro Terre di Castelli che domina per 90 minuti e va a segno con Dembacaj e Hoxha.

Sugli altri campi il Cittadella ha trovato l’ottava vittoria in otto partite sul campo de La Pieve Nonantola, mentre l’Agazzanese ha avuto una battuta d’arresto perdendo per 3-1 tra le mura della Brescello Piccardo. Anche la Correggese è uscita sconfitta dalla trasferta in casa dello Zola Predosa.

Il Fabbrico ha battuto per 2-0 il Faro Coop a domicilio mentre il Real Formigine è tornato alla vittoria in casa contro la Bagnolese per 2-1. Infine la Virtus Castelfranco si è imposta per 3-1 contro il Montecchio.