Fabbrico - Colorno 1 - 1 | Botta e risposta continuo tra le due squadre

Quattro occasioni da gol nel primo tempo per il Colorno, partito molto bene in terra reggiana. Il Fabbrico crea subito due occasioni un po’ insidiose con Bassoli al 2’ da dentro l’area, ma il tiro viene deviato da Cattabiani che para poi anche su Zampino poco dopo.

A questo punto, al 6’, prende campo la squadra ospite con Galuppo che serve Delporto bravo a tirare a fil di palo dove però arriva De Prisco. Tante poi le occasioni per i gialloverdi con belle giocate di Terranova, Delporto e Renzetti, ma nessuno riesce a metterla dentro e così termina il primo tempo.

Nella ripresa ancora tantissimi tentativi pericolosi per il Colorno che confeziona almeno otto occasioni limpide, ma ne riesce a mettere a segno solamente una, ma andiamo con ordine: al 73’’ arriva la beffa del gol in contropiede di Zampino per il Fabbrico. Il giocatore arriva a tu per tu con Cattabiani e porta avanti i suoi.

Poi grande parata del portiere gialloverde e finalmente all’84’ ecco una grande rete di Carrasco che salta il difensore, si accentra e di destro la mette sul palo più lontano dove De Prisco non può arrivare. Nel finale ci prova ancora il Colorno, ma rischia poi al 93’ di perderla con un bel contropiede del Fabbrico disinnescato miracolosamente da Carrasco.