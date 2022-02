Felino - Campagnola 1 - 3 | I rossoblù perdono lo scontro salvezza

Perde uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla salvezza il Felino che cede in casa contro un buon Campagnola. A passare in vantaggio sono i reggiani al 16’ quando l’arbitro concede un rigore che viene trasformato da Conte. Solo dieci minuti più tardi i rosanero trovano già il raddoppio con Abdelazim e si va al riposo sullo 0-2. Trovano la reazione nella ripresa i parmensi che accorciano le distanze al 52’ con Iaquinta, ma al 58’ è ancora Abdelazim a segnare e a chiudere già prima dell’ora di gioco il match che termina per 3-1 in favore del Campagnola.