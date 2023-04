Felino - Gotico Garibaldina 0 - 1 | Vittoria all'ultimo respiro per i piacentini

Sconfitta casalinga per il Felino alla penultima di campionato. A fare festa è la Gotico Garibaldina che vince per 1-0 e si mantiene in vantaggio in classifica, pur essendo a pari punti, sulla Bobbiese con cui si giocherà i play off. Per i piacentini non si è trattato di una passeggiata, infatti i rossoblù hanno resistito fino all’ultimo cedendo solo al 91’ quando Panzetti ha messo in rete la palla della vittoria.