Il Parma sulle tracce di Cuiabano

Il Parma si prepara per un finale di stagione da giocare su più fronti. C'è il campo, che dice FeralpiSalò, c'è la partita dello Stadio, che sarà decisa entro i primi quindici giorni di maggio e c'è anche la programmazione del futuro. Con un margine rassicurante sulla terza in classifica, otto lunghezze dal Venezia, il Club di Krause può concentrarsi senza tante ansie anche sulla costruzione della squadra di domani. Da un lato serve ultimare il capitolo legato ai rinnovi, con i contratti di Adrian Benedyczak e Dennis Man tra le pratiche più importanti da sistemare, dall'altro c'è il mercato. Tra i tanti profili visionati, c'è anche quello del terzino sinistro del Gremio, Luis Eduardo Soares da Silva, in arte Cuiabano. Quindici presenze complessive con il tricolore, il suo contratto con il Club di Porto Alegre scade il 31 dicembre del 2024. Già il Torino, nella finestra di mercato invernale, ci aveva fatto un pensierino. Il Parma l'ha visionato anche da vicino e starebbe pensando a lui per puntellare la fascia sinistra. Il classe 2003 è al Gremio da quando aveva undici anni. Lì a Porto Alegre ha iniziato la scuola calcio, prima di intraprendere la trafila delle giovanili e raggiungere l'Under 21. Dallo scorso anno, quello del terzino è un nome che ricorre nelle convocazioni dell'Under 20 brasiliana e, da qualche settimana, è anche sui taccuini degli uomini di mercato del Parma. Che si prepara per un finale di stagioneda giocare su più fronti.