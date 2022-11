Fidentina - Cittadella Vis Modena 1 - 1 | Pareggio all'ultimo secondo per i granata

Conquista un buon punto la Fidentina contro una potenza del campionato che torna a casa con l'amaro in bocca per gli episodi che hanno deciso il match. L’avvio è molto equilibrato e bloccato, con poche occasioni. Ad avere la prima occasione è Ridolfi per gli ospiti, ma da due passi calcia sopra alla traversa. Viene poi impiegato Ghiretti sempre da Ridolfi che prova dal limite, ma trova la risposta del portiere.

Il gol del vantaggio arriva al 35’ quando Conte innesca Luca Esposito che approfitta dell’uscita di Ghiretti per mettere la palla in rete. Nella ripresa il copione è lo stesso fino a quando arriva l’espulsione per Sejdiraj per un fallo da chiara occasione da gol. A questo punto la Fidentina comincia a premere forte per cercare il pareggio che arriva al 90’ quando l’arbitro concede un calcio di rigore su cui il Cittadella ha molto protestato: sul dischetto va Pellegrini che batte Chiossi per l’1-1.