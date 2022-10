Fidentina - Colorno 4 - 2 | Prima vittoria per i granata

Ancora una brutta caduta per il Colorno che nel derby giocato in anticipo in casa della Fidentina perde per 4-2, mentre i granata trovano così la prima vittoria in stagione. A mettere subito il turbo sono i padroni di casa che passano in vantaggio all’11’ con Piscicelli e raddoppiano al 29’ con Varani.

Il primo tempo si chiude così sul 2-0 e nella ripresa prova a reagire la squadra ospite che si fa vedere al 73’ quando accorcia le distanze con Bandaogo, ma al 78’ la Fidentina torna sul doppio vantaggio quando a metterla in rete è Pellegrini. Doppietta poi per Pellegrini all’85’ quando mette a segno un calcio di rigore e a nulla serve la seconda rete dei gialloverdi segnata al 91’ su rigore da Malivojevic.