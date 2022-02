Fiore Pallavicino - Bobbiese 0 - 1 | Decide Bongiorni a fine primo tempo

Il Fiore Pallavicino riparte da una sconfitta casalinga subita per mano della Bobbiese che ritorna a fare punti dopo un periodo negativo. A decidere l’incontro che lascia i parmensi in una brutta situazione di classifica è stata la rete di Bongiorni al 39’, poi le occasioni per recuperare non sono bastate al Pallavicino che è rimasto a secco di punti.