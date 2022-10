Gotico Garibaldina - Futura Fornovo Medesano 1 - 0 | Parmensi spreconi cedono contro il Gotico

Squadra in casa

Squadra in casa Gotico Garibaldina

Il Fornovo Medesano domina e il Gotico vince. Parmensi assoluti padroni del campo nel primo tempo: grande possesso palla ma le punte Dede e Junior non riescono a pungere grazie anche all’attenta ed arcigna difesa dei piacentini. Stesso copione nel secondo tempo con Landini che sostituisce un inconcludente Junior Somian. Succede tutto al 63’ con Passera che non si intende con Bertolazzi rotolandogli addosso e favorendo il tap in di Visconti.

Il Fornovo Medesano si riversa nella metà campo ospite con azioni insistite e travolgenti. L’estremo difensore locale Terenzi diventa l’assoluto protagonista del match togliendo un pallone all’incrocio su punizione dal limite di Crescenzi e deviando in angolo un tiro a botta sicura di Danini. Al 94’ è la traversa a negare il pareggio su gran tiro da fuori di Cosmede.