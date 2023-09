Il Cervo - Boretto 1 - 1 | Tutto nella ripresa al 'Mainardi'

Primo punto in classifica per Il Cervo che tra le mura amiche strappa un 1-1 al Boretto, retrocesso al termine della scorsa stagione dall’Eccellenza. Il primo tempo non regala grandi emozioni e termina a reti inviolate al ‘Bruno Mainardi’ di Collecchio.

Ad inizio ripresa però i neroverdi mettono il turbo e passano in vantaggio al 49’ grazie alla rete di Mariko. Non riesce a trovare la stoccata per chiudere il match la squadra parmense che poi all83’ si fa beffare da Sassi per l’1-1 finale.