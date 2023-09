Noceto - Campagnola 2 - 2 | Pareggio in rincorsa per i gialloblù

Squadra in casa

Squadra in casa Noceto

Dopo la grande prova in trasferta della prima giornata, il Noceto non va oltre il pareggio tra le mura amiche nella seconda giornata contro il Campagnola che passa in vantaggio di due reti e poi si fa recuperare nella ripresa.

E’ infatti il 16’ quando Gargiulo porta avanti i reggiani che solo dieci minuti più tardi raddoppiano con Messori. Sembra una giornata no per il Noceto, ma nel finale di partita i gialloblù riescono a invertire la rotta e al 77’ accorciano con Konate, pareggiando poi all’80’ con Ferri.