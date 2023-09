Aglianese - Borgo San Donnino 3 - 2 | Sconfitta con autogol per i biancazzurri

Prima di campionato e prima sconfitta per il Borgo San Donnino che ha rifatto il suo esordio in Serie D 24 mesi dopo la prima esperienza. Il match è iniziato nel peggiore dei modi però perché al secondo giro di orologio è stato Frattini a segnare un’autorete che ha portato in vantaggio i padroni di casa.

I biancazzurri sono riusciti poi a rimanere in partita per tutto il primo tempo, tentando anche di riportare la situazione in parità. Nella ripresa è stata ancora l’Aglianese ad andare a segno al 60’ con Marini per il 2-0. E’ arrivata allora la risposta del Borgo con Rossi che su rigore ha accorciato al 64’.