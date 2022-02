Langhiranese - Futura Fornovo Medesano 2 - 2 | Fuochi d'artificio nel derby parmense

Succede di tutto al ‘Pertini’ di Langhirano nell’arco dei 90’ di una partita bellissima emotivamente e sportivamente, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Le emozioni cominciano al 17’ quando il Futura Fornovo Medesano passa in vantaggio su calcio d’angolo battuto da Moscatiello e nella mischia in area esce Maramotti che segna di testa. Dopo appena un minuto viene concesso un calcio d’angolo molto dubbio ai grigiorossi da cui nasce il gol del pareggio firmato da Drebli.

Torna in vantaggio la squadra ospite prima della mezzora con Capocasa, ma l’arbitro annulla la rete per un fuorigioco inesistente e al 35’ arriva un’altra stangata per il Fornovo quando, su un contrasto spalla a spalla al limite del fallo laterale, il direttore di gara estrae il cartellino rosso per Palma che lascia così la squadra di Valenti in inferiorità numerica senza colpe.

Nonostante l’inferiorità numerica, nella ripresa il Medesano riesce a tornare in vantaggio con Bernardini che al 58’ trova un diagonale vincente e la partita sembra ora in controllo, ma al 75’ Moscatiello commette un’ingenuità e viene espulso per doppia ammonizione lasciando la squadra addirittura in nove uomini.

Provano lo stesso a resistere gli ospiti, ma al 76’ la Langhiranese trova ancora il pareggio con Anarfi e nel finale non riesce a trovare la zampata per ribaltare il risultato. A partita finita il presidente del Fornovo, Sandro Squeri, ha protestato all’indirizzo dell’arbitro per il gol annullato mostrandogli le immagini palesi dell’errore commesso di fronte ai dirigenti di entrambe le squadre.