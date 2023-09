Fidentina - Montecchio 1 - 2 | Parmensi sfortunati, i reggiani ne approfittano

Ancora una sconfitta per la Fidentina che rimane a secco di punti in classifica. Questo pomeriggio al ‘Ballotta’ si è presentato il Montecchio che ha conquista i suoi primi tre punti in Eccellenza. Al 9’ passa già la squadra ospite con una discesa sulla fascia sinistra di Zavaroni che serve al centro dell’area Nicolò Dallaglio, bravo nel colpire di testa; Ghiretti gli si oppone con un bel gesto, ma la palla resta in zona e il fantasista giallorosso mette dentro il pallone con il più facile dei tap-in dall’interno dell’area piccola.

Neppure il tempo di esultare per il Montecchio che la Fidentina pareggia: altra splendida punizione tagliata da destra di Terranova per la testa di Pellegrini che anticipa il portiere Sodano in uscita e realizza l’1-1. Le due squadre a questo punto iniziano a giocare a viso aperto e la Fidentina va vicina al gol con una punizione di Terranova ben parata da Sodano.

Nella ripresa ancora Terranova cerca il gol su punizione, ma colpisce l’incrocio dei pali. A quel punto il Montecchio ha un guizzo: Bedotti prende palla a centrocampo, scarta due avversari e si invola verso Ghiretti, ma arriva stanchissimo al tiro e il portiere gli nega la gioia del gol. Le due squadre continuano al lottare a centrocampo, poi, a 5’ dalla fine, il neo entrato Basoli vola in fascia da dove serve un pallone a centro area per l’altro neo entrato, Attolini, che di testa segna da pochi passi per l’1-2 finale.