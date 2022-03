Noceto - Langhiranese 3 - 1 | I gialloblù la chiudono in dodici minuti

Il Noceto vince il derby contro la Langhiranese nell’anticipo del sabato e si porta momentaneamente in quarta posizione, in attesa delle gare di domani. I grigiorossi invece rimangono terzultimi, a rischio di essere sorpassati dal Fiore Pallavicino che sta vivendo un momento di ottima forma. Nel primo quarto d’ora di gioco i gialloblù si portano già sul 2-0: al 9’ è Michele Barbarini a sbloccare il risultato con un bel colpo di testa su assist di Pioli; al 12’ raddoppia Billone dal limite dell’area sfoggiando un gran sinistro che bacia il palo poi entra in rete. Non succede più nulla nel primo tempo, con i padroni di casa che controllano il risultato ottenuto ad inizio partita.

Ad inizio ripresa arriva poi la terza rete quando Ziveri mette la palla sotto la traversa su assist di Zermani, propiziato poi dal velo di Delporto. A questo punto il controllo del Noceto è totale, ma la festa è solo appena rovinata dal fallo di Pezziga in area che costa l’espulsione al giocatore gialloblù e vale un calcio di rigore per i grigiorossi. Sul dischetto va Sutera che non sbaglia e accorcia le distanze al 77’. Il Noceto deve quindi stringere i denti nel finale avendo un uomo in meno, ma i tre punti arrivano al triplice fischio.