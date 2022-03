Parma-Cittadella 1-1 LE PAGELLE | Juric, ultimo a mollare

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Cittadella 1-1.

Turk 6 - Indovina l’angolo, ma non arriva sulla traiettoria del rigore perfetto di Beretta. Però c’era. Prega quando il pallone di Del Fabro si stampa sul palo. Per il resto gara tranquilla.

Delprato 6 - Partita ordinata, come sempre. Dà poco in fase di possesso, il Parma alla manovra preferisce spesso il lancio lungo ma lui fa la sua onesta partita, come sempre.

83’ Sits sv - Caparbio, si sbatte e tiene palla facendosi notare per voglia e sacrificio. Nella confusione emerge, ha una palla buona da calciare, si guadagna, in carambola, il rigore.

Danilo 5,5 - Prova lui a suonare la carica, si spinge avanti nel tentativo di andare a colpire di testa qualche palla lunga, soprattutto quando il Cittadella resta in dieci.

Cobbaut 5,5 - Rischia quando, nel tentativo di anticipare Antonucci, lo tocca. L’ex Roma stramazza a terra, per Marchetti si continua. In affanno nel primo tempo, in ripresa nel secondo.

Rispoli 5 - Svagato, come nelle ultime uscite. Accompagna sì, ma mai in maniera convinta. E sbaglia tanto.

58’ Correia 6 - Da un suo guizzo nasce la punizione del pari. Nell’uno contro uno fa valere tecnica e velocità. Ha una buona occasione per centrare il bersaglio grosso, ma colpisce il volto di un avversario con una rasoiata.

Bernabé 5 - Cerca di amministrare in mezzo al campo, il suo tocco dolce servirebbe a far andare fuori fase gli avversari. Ma non lega tanto il gioco. Pressato, si innervosisce e rimedia un giallo che c’è, stavolta. Come Vazquez, diffidato, salta Vicenza.

70’ Pandev 6 - Poco tempo, pochi lampi ma tanta presenza. Serve a tenere a galla la squadra.

Juric 6 - Il corazziere di Iachini viene preso in mezzo spesso. Il Cittadella muove palla velocemente, lui spesso sbaglia i tempi di pressione ma resta in piedi ed esce alla distanza. Stacco imperioso, regala il gol del pareggio. Un grande stacco che tiene in vita il Parma.

Man 5 - Fuori tempo su Antonucci, il Var lo condanna con il calcio di rigore. In avanti stenta, in difesa pure. Ringrazia il palo quando viene sovrastato da Del Fabro.

Vazquez 5,5 - Mette in porta Simy, difende palla come sempre nel tentativo di far salire la squadra e quando parte è uno spettacolo. Perde la pazienza però, quando scalcia Benedetti. Gli va bene che l’arbitro è clemente e non lo espelle. Rimedia un giallo pesante. Era diffidato, salta la partita contro il Vicenza.

Simy 4,5 - Al 10’ sbaglia un’occasione che l’anno scorso non avrebbe mai fallito. Non è sereno, si vede nei tocchi di palla, dal modo in cui tenta di proteggerla. Aiuta poco la squadra, Iachini gli risparmia altri 45’ di niente.

46’ Brunetta 5 - Va a fare la seconda punta ma in parità numerica la vede pochissimo. Va meglio quando gli avversari restano in dieci, suo l’assist per il gol del pari di Juric. Poi stampa quel maledetto rigore sulla traversa. Che peccato, finisce in lacrime.

Benedyczak 5,5 - Fa poco, quando il Parma resta in superiorità numerica prova a far valere il suo fisico e la sua velocità. Causa l’espulsione di Visentin, poi niente.

Iachini 5 - Il Parma è poca cosa. Purtroppo per lui gli avversari hanno pressato bene, chiudendo le vie di ‘fuga’ e bloccando i rifornimenti alla sua squadra che non trova mai il bandolo di una matassa ingarbugliata. Poche idee, poche trame, la squadra va spesso al lancio lungo e finisce per perdere le distanze. E a sinistra c’è un bel buco che non riesce a riempire. Adesso le partite diminuiscono, il Parma è chiamato a fare un miracolo.