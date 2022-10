Piccardo Traversetolo - Fidentina 2 - 1 | Vittoria in rimonta per i gialloneri

Arriva una vittoria per la Piccardo nonostante il momento di emergenze, mentre per la Fidentina è ancora notte fonda. Il derby parmense nell’anticipo di Eccellenza è andato ai gialloneri che si sono imposti in casa sui granata per 2-1. Ci provano i padroni di casa al 7’, ma Boselli spara alto.

Al 31’ San dal limite cerca il tiro, palla sul fondo. Dopo un inizio tutto della Piccardo, cresce la Fidentina che trova il vantaggio al 40’ sugli sviluppi di un calcio di punizione con Pellegrini che devia in rete battendo una difesa di casa in difficoltà. Serve poi una grande parata di Broccoli sullo scadere del primo tempo per evitare il raddoppio degli ospiti di tiro di Del Grosso.

Nella ripresa parte con un piglio diverso la Piccardo che trova il pareggio al 50’ con San che dalla distanza batte Ghiretti. In campo ora regna il nervosismo e ad approfittarne è la Piccardo che trova il raddoppio al 73’ con Zuccolini che la mette sul secondo palo di testa su corner. Nei minuti finali i granata cercano il pareggio in ogni modo, ma i padroni di casa riescono a portare a casa i tre punti.