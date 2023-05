Promozione, Girone A: domenica play out tra Team Traversetolo e Terme Monticelli

In arrivo la prima giornata di play out per le parmensi del Girone A di Promozione con il match tra Team Traversetolo e Terme Monticelli. I rosanero hanno raggiunto gli spareggi grazie alla vittoria sul campo del Brescello per 1-0 nell’ultima giornata, mentre i biancocelesti hanno trovato una prestigiosa vittoria in casa della Gotico Garibaldina a tenerli in vita. La vincente delle due andrà poi ad affrontare Il Cervo. Il primo match è in programma domenica 14 maggio alle 16.30, mentre la finale si giocherà la domenica successiva allo stesso orario.