Promozione: domenica spareggio promozione per il Tonnotto

Squadra in casa Tonnotto San Secondo

E’ ancora appena ad un filo la promozione del Tonnotto San Secondo che domenica dovrà giocarsi gli spareggi con la Pontenurese. Le due squadre sono arrivate a pari punti in vetta alla classifica nella regular season e chi si aggiudicherà la vittoria sul campo neutro di Collecchio domenica 14, avrà la gloria di passare in Eccellenza. L’altra invece andrà a giocarsi la seconda fase dei play off. Il fischio d’inizio sarà alle ore 15.