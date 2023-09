Promozione, Coppa Italia: alcune squadre eliminate, tanti giochi ancora da definire

Serata amara per quattro parmensi su sei in Coppa Italia. Nel girone 2 il Noceto ha subito la seconda sconfitta in due gare e, con zero punti, è costretto a salutare la competizione anche se dovrà giocare ancora l’ultima giornata contro il Carpaneto Chero. Ieri sera i gialloblù hanno perso in casa contro la Pontenurese, ora a sei punti davanti all’Alsenese ferma a tre insieme al Carpaneto.

Vittoria per Fornovo Medesano e Il Cervo nei due derby del girone 3, dove a rimetterci sono rispettivamente Felino e Real Sala Banganza. Quest’ultima è ormai eliminata con zero punti, mentre il Felino è a tre, ad un solo punto dalle due capolista, quindi tutto si deciderà alla terza giornata.

Nel Girone 4 invece il Carignano ha perso in casa del Bibbiano San Polo rimanendo ad un solo punto in classifica insieme al Progetto Montagna che ieri sera ha perso contro il Vezzano. Per i giallorossi servirà un miracolo all’ultima giornata per cercare di ottenere il passaggio del turno.