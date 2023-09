Promozione, Girone A: parmensi in cerca di riscatto

Anticipo tutto piacentino per la terza giornata del Girone A di Promozione. Saranno infatti Bobbiese e Sarmatese ad aprire il turno sfidandosi sabato 16 settembre alle 15. Domenica invece scenderanno in campo alle 15.30 tutte le parmensi che nella scorsa giornata hanno raccolto meno punti del previsto.

Il Noceto, che aveva vinto in maniera esaltante alla prima giornata, arriva da un pareggio casalingo e andrà a cercare subito i tre punti sul campo ostico dell’Alsenese. Sarà derby invece tra Carignano e Il Cervo, con i giallorossi partiti bene e poi frenati subito da una sconfitta, mentre i neroverdi hanno raccolto fino ad ora solamente un punto.

Il Felino, fino ad ora una sconfitta e una vittoria, tornerà a giocare in casa e ospiterà la Riese ancora ferma ad un punto; turno casalingo anche per il Fornovo Medesano, partito col freno a mano tirato, ma in attesa di esplodere: al ‘Maniforti’ arriverà la capolista a punteggio pieno, la Gotico Garibaldina.

Infine il Real Sala Baganza andrà in trasferta a Luzzara per quello che è già uno scontro diretto: entrambe sono ferme ad un punto. Sugli altri campi si giocheranno Boretto-Castellana Fontana, Campagnola-Sammartinese e Pontenurese-Carpaneto Chero.