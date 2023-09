Tra i club che hanno speso di più per la rosa c'è anche il Parma: Krause è al 70° posto

Finito il calciomercato e con i campionati fermi per la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, il CIES Football Observatory ha pubblicato la sua 430ª edizione del Football Observatory Weekly Post dedicata alle 100 società al mondo che hanno investito di più per l’acquisto di calciatori presenti attualmente nella propria rosa. Al 70° posto, con 104 milioni spesi, esborso che serve per sostenere i cartellini dei calciatori (inclusi bonus e prestiti onerosi) e non gli stipendi riconosciuti ai propri tesserati, c'è anche il Parma di Kyle Krause, unico club di Serie B della lista.