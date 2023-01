Promozione, Girone A: sconfitte per Carignano e Tonnotto

Perde sempre più il contatto con le prime il Carignano che ieri ha perso in casa di un Cervo che, di misura, conquistando i tre punti, si è portato in buona posizione per la salvezza. Sconfitta anche del Tonnotto San Secondo che è rimasto però dentro alla zona play off nonostante i due gol subiti in casa dalla Gotico Garibaldina seconda.

La capolista Pontenurese continua la sua marcia dopo la vittoria in casa del Terme Monticelli che ora deve invece cominciare a guardasi le spalle. Sempre più ultimo il Team Traversetolo sconfitta in casa del Felino che invece si è portato fuori dalla zona play out.

Ha mosso la classifica la Futura Fornovo Medesano pareggiando nell’anticipo contro il Carpaneto Chero, mentre si è rifatto sotto agli spareggi promozione il Noceto vincendo di misura sul campo della Bobbiese. Buon pareggio anche per il Solignano nello scontro diretto contro l’Alsenese. Infine il Vigolo Marchese ha perso in casa per 1-0 contro il Brescello.