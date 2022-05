Promozione, Girone A: fari puntati sullo scontro diretto Bobbiese-Noceto

Forte attesa per gli ultimi verdetti del Girone A di Promozione, prima di cominciare gli spareggi. Domani il Carignano avrà il destino nelle proprie mani giocando in casa contro il Tonnotto che ormai ha raggiunto il suo obiettivo, non potendo più raggiungere la testa della classifica ed essendo passato alla seconda fase dei play off direttamente.

I giallorossi invece dovranno ottenere almeno un pareggio per essere sicuri di andare a giocare gli spareggi per la promozione contro una tra Bobbiese e Noceto, che domani sfideranno sul campo dei piacentini per il match più atteso di giornata. Fuori dai giochi ormai l’Alsenese che domani ospiterà una Langhiranese obbligata a vincere per poter accedere ai play out senza dover guardare il risultato del Vigolo Marchese che si trova ora in vantaggio di cinque punti e domani giocherà in casa del Fornovo Medesano, già salvo da alcune giornate.

Testacoda invece tra Viarolese e Castellana Fontana, i primi già retrocessi da tempo e i secondi freschi di promozione in Eccellenza. Il Fiore Pallavicino retrocesso domenica scorsa ospiterà Il Cervo già salvo e infine Pontenurese e Gotico Garibaldina si affronteranno con l’unico obiettivo di chiudere bene la stagione.