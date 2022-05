Promozione, Girone B: ultima in categoria per il Sorbolo, Terme Monticelli tranquillo

Giocherà finalmente a cuor leggero il Terme Monticelli nell’ultima giornata di campionato, dopo aver ottenuto la salvezza domenica scorsa al termine di una grande cavalcata durata per tutto il girone di ritorno. Partiti con risultati deludenti e dopo il cambio in panchina che ha portato mister Liperoti, i biancocelesti non hanno ottenuto subito un cambio di rotta significativo, trovandosi alla fine del 2021 in grave difficoltà nelle zone bassissime delle classifica.

Il 2022 si è aperto poi con la vittoria contro il Fabbrico, che è in lotta per la promozione diretta, e ne sono seguite poi altre sei, quindi in totale sette in dieci partite, oltre a due pareggi e una sola sconfitta. Domenica sarà grande festa quindi contro il Guastalla che è invece ancora invischiato nella lotta per non retrocedere. Storia diversa per il Sorbolo che, allo stesso modo, aveva chiuso male il 2021 e che aveva vinto la prima del 2022 facendo ben sperare.

Invece poi, proprio nel derby contro il Terme Monticelli, i rossoblù sono tornati subito alla sconfitta, collezionandone nove consecutive. Domenica l’ultima gara che il Sorbolo giocherà in promozione, sarà in casa del Vezzano, anche quest’ultima squadra implicata nella corsa alla salvezza.

Sugli altri campi saranno determinanti le sfide delle due squadre in vetta alla classifica, separata solo da un punto, ovvero il Boretto, che giocherà in casa contro una Scandianese Csalgrandese deve cercare di conquistare i play off, e il Fabbrico che giocherà in casa di un Luzzara già retrocesso insieme al Sorbolo. Scontro salvezza tra Castellarano e Baiso Secchia, mentre il Montecchio cerca punti pesanti in casa contro la Riese. Infine il Brescello è pronto a festeggiare la salvezza giocando contro una Vianese già salva.